مدرب إيطاليا يحذر لاعبيه من نشوة الانتصار قبل مواجهة إسبانيا

حذر المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني من نشوة الانتصار المحيطة بالمنتخب، وذلك قبل مواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي تعليقا ترشيح بعض الجماهير لمنتخب بلاده للتأهل إلى نهائي "يورو 2020": "نحن نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، لذلك نحن بحاجة لتقديم مباراة عظيمة".

وأضاف: "نحن في الدور قبل النهائي من أمم أوروبا، بالكاد أن ترى مباراة سهلة".

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وأشاد مانشيني بمنتخب إسبانيا، بطل نسخة 2012 من أمم أوروبا، مؤكداً أنه فريق غير عادي وسيطر على كرة القدم في السنوات الأخيرة.

وقال مانشيني: "أسلوب تيكي - تاكا جلب للإسبان نجاحات غير عادية، حتى الآن هم يلعبونها بشكل جيد للغاية، الكرة لدينا مختلفة، سنحاول أن نفرض أسلوبنا ونواصل اللعب على طريقتنا".

وأشار مانشيني إلى أنه من غير العدل ألا يتواجد مشجعون من إيطاليا وإسبانيا في الملعب بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبه، أعرب ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي، عن احترامه الكبير لمنتخب إسبانيا، قائلا: "لا يوجد مرشح حينما يتعلق الأمر بالدور قبل النهائي، حتى لو عانى الإسبان من صعوبات في البطولة هذا الأمر لا يعد مهما أبدا".

يذكر أن المباراة ستقام على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، والتي تستضيف مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين إنجلترا والدنمارك بعد غد الأربعاء، والمباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

المصدر: (أ ف ب)