شاهد.. مقاتل يستسلم بعد تلقيه ضربة قوية بالركبة

تغلب المقاتل الروسي فيكتور كوليسنيك على متحديه البرازيلي واندرسون سيلفا بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة " FC 6" المفتوحة للفنون القتالية المختلطة، في روسيا.

ووجه كوليسنيك ضربة قوية بالركبة لخصمه على مستوى البطن، رفع سيلفا على إثرها يده في إشارة إلى استسلامه، وذلك في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم بينهما ضمن بطولة " FC 6" المفتوحة للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وحقق فيكتور كوليسنيك (25 عاما) بذلك انتصاره السابع عشر في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل خمس هزائم وتعادل واحد.

في المقابل، مني واندرسون سيلفا (38 عاما) بالهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية، مقابل 14 انتصارا حتى الآن.

المصدر: وكالات