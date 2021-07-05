فينغر يقترح تنظيم بطولة كأس العالم كل عامين

قال مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الفرنسي أرسين فينغر، إنه يرغب في إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من إقامتها الحالية كل أربع سنوات.

وأكد المدرب الأسطوري لنادي أرسنال الإنجليزي، لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، اليوم الاثنين، أن إقامة بطولة كأس العالم على أساس أربع سنوات لم تكن "أمرا محفورا في الصخر".

وأوضح: "إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم، عليك أن تفكر في هذا. لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة لليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، هناك 156 دولة أخرى في العالم".

وأضاف: "هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، ومنها 133 دولة لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم. وهذه الدول تنظر على كأس العالم كل أربع سنوات، دون أن تكون لديها فرصة للمشاركة فيها".

وأكد فينغر أنه لا يريد أيضا مشكلة مع "اليويفا"، الذي يقيم بطولته القارية (يورو) كل أربع سنوات بالتبادل مع نهائيات كأس العالم.

وتقرر في وقت سابق، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا بداية من نسخة 2026، ومن الممكن أن تكون إقامة البطولة كل عامين في المستقبل فكرة أخرى تساهم في مشاركة مزيد من البلدان في البطولة التي احتكرت دول أوروبا وأمريكا الجنوبية لقبها حتى الآن.

وشهدت نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان فقط، وصول منتخب واحد من خارج القارتين (أوروبا وأمريكا الجنوبية) للمربع الذهبي، وهو منتخب كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات