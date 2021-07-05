محمد صلاح يتمرجح على "الهاموك" ويستعرض عضلاته المفتولة

يواصل النجم المصري، محمد صلاح، استمتاعه بالإجازة الصيفية قبل عودته إلى صفوف فريقه ليفربول للاستعداد للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر محمد صلاح صورة جديدة من إجازته الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، يظهر فيها وهو يسترخي على "الهاموك" رافعا علامة النصر وتبدو عليه ملامح السعادة والاستمتاع بالإجازة، وربما ذلك بعد تدريبات في الصالة الرياضية نظرا لعضلات بطنه المفتولة.

ويرتبط محمد صلاح (29 عاما) بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن "الريدز" قرر بدء محادثات تجديد عقد مهاجمه المصري.

وأكدت صحيفة "صنداي وورلد" الإنجليزية، أن ليفربول يستعد لإجراء محادثات مع محمد صلاح ومستشاريه من أجل حسم مستقبله في "الأنفيلد" في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيوقع على عقد جديد مع "الريدز"، قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته المهنية، أم سيفضل الرحيل.

المصدر: وكالات