مساعد مدرب الأهلي المصري يكشف حقيقة اشتباك الشناوي مع محمد شريف

أكد سامي قمصان، مساعد مدرب نادي للأهلي، أن الفريق الأحمر قدم أداء جيدا ضد سموحة (4-0) أمس الأحد، نافيا ما أثير حول حدوث اشتباك بين ثنائي الفريق محمد الشناوي محمد شريف.

وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا أداء جيدا أمام سموحة في مباراة الأمس لحساب الأسبوع الـ28 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم، وأمام بيراميدز أيضا في الجولة الماضية لكن غاب التوفيق".

وأضاف: "كنا نعلم مدى حزن الجماهير وعدم رضاها على نتيجة مباراة الفريق ضد بيراميدز (2-2).. سادت حالة من التركيز لدى كل اللاعبين من أجل استكمال بطولة الدوري بشكل مميز.. في النهاية قطعنا خطوة مهمة نحو بطولة الدوري بالفوز على سموحة".

وعن مشاركة علي لطفي في الشوط الثاني من مباراة سموحة بدلا من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وإذا كان الأخير بدأ المباراة مصابا، قال مساعد مدرب الأهلي: "مشاركة لطفي جاءت بسبب نتيجة المباراة، والمدير الفني بيتسو موسيماني تحدث مع اللاعبين قبل المباراة وأكد عليهم ضرورة حسم نتيجة المباريات بشكل مبكر من أجل منح الجهاز الفني أريحية لإشراك لاعبين آخرين".

وواصل: "الشناوي لم يكن مصابا قبل المباراة، لقد قدم شوطا رائعا في مواجهة الأهلي وسموحة، لكنه شعر بألم بسيط في الركبة لذلك فضل الخروج، ولم يحدث أن خضع اللاعب لأشعة، فقط قام بعمل علاج طبيعي".

وعما أثير بشأن نشوب خلاف بين الشناوي وزميله في الفريق محمد شريف، شدد قمصان على أنه لم تحدث أي مشادات بين الثنائي كما أشيع، مؤكدا أنها شائعات هدفها النيل من استقرار الفريق.

وارتقى الأهلي، الذي يملك في جعبته 6 مباريات مؤجلة، إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويتخلف بفارق 16 نقطة عن غريمه المتصدر الزمالك.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في الـ17 من يوليو الجاري في المغرب، لتحديد بطل دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات