كأس أوروبا.. مدرب إنجلترا يكشف موقف ساكا من المشاركة أمام الدنمارك

قال مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، إن لاعبه بوكايو ساكا، سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق في نصف نهائي كأس أوروبا أمام الدنمارك، بعد غيابه عن لقاء أوكرانيا بسبب الإصابة.

وتعرض ساكا لإصابة خفيفة خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي الجمعة الماضي، وغاب عن فوز فريقه 4-0 على نظيره الأوكراني السبت الماضي، حيث شارك جيدون سانشو بدلا منه.

وشارك ساكا (19 عاما) أساسيا من البداية في فوز إنجلترا 2-0 على ألمانيا في دور الـ16، وفي الفوز 1-0 على جمهورية التشيك في آخر مباريات إنجلترا في دور المجموعات.

وقال ساوثغيت "يفترض أن يكون لائقا.. لقد أعلن أنه جاهز للمشاركة في مباراة أوكرانيا لكن لم تتح لنا فرصة لمشاهدته على أرض الملعب للتأكد من ذلك".

وأضاف المدرب "سيعود للتدريب بصورة كاملة مع الفريق اليوم الاثنين ويفترض أن يكون على ما يرام"، للمشاركة في مباراة الدور نصف النهائي أمام الدنمارك بعد غد الأربعاء.

وتسعى إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى لأول مرة منذ فوزها بكأس العالم في 1966.

المصدر: رويترز