أول رد لوزير الرياضة المصري على إعلان مرتضى منصور عودته للزمالك

رد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على تصريحات رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بشأن عودته إلى منصبه في النادي الأبيض الخميس المقبل.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "ما تردد عن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة لا أساس له من الصحة"، موضحا: "رئيس الزمالك السابق (مرتضى منصور)، تواصل في الساعات الماضية مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك لإبلاغه بحضوره للنادي يوم الخميس المقبل".

وأضاف: "مرتضى منصور، أبلغ لبيب، بأنه سيأتي إلى مقر الزمالك يوم الخميس المقبل، لجمع متعلقاته من مكتبه وهذا حقه".

وأكد: "ما تردد عن عودته لرئاسة الزمالك غير صحيح".

وتابع: "خارطة الطريق التي أعلن عنها من قبل، محددة والجميع ملتزم بها"، موضحا: "ستتم الدعوة لانتخابات جديدة في نادي الزمالك قبل نهاية شهر أغسطس المقبل".

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وكان مرتضى منصور، حدد في فيديو بثه على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، موعد عودته إلى نادي الزمالك، حيث أكد نيته العودة هذا الأسبوع، وقال إنه سيذهب إلى مقر الزمالك يوم الخميس، وكذلك يوم الجمعة.

المصدر: وكالات