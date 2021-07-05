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لاعب أمريكي يفاجئ صديقته على أرض الملعب (فيديو)

الرياضة

لاعب أمريكي يفاجئ صديقته على أرض الملعب (فيديو)
@brfootball\Twitter
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فاجأ لاعب خط وسط نادي مينيسوتا يونايتد، الأمريكي حساني دوتسون، صديقته بعرض للزواج، بعد نهاية مباراة فريقه ضد سان خوسيه إيرثكويكس، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفور إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة التي أقيمت أمس الأحد، بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، توجه دوتسون إلى صديقته التي كانت متواجدة على أرض الملعب، وجثا على ركبتيه، وطلب يدها للزواج.

ولم تتوان الفتاة التي كانت ترتدي فستانا أبيض كما لو أنها استعدت مسبقا لهذه اللحظة المثيرة، في قبول الطلب، وقامت باحتضان دوتسون.

ويلعب دوتسون البالغ عمره 23 عاما، مع نادي مينيسوتا يونايتد، منذ العام 2019، وخاض معه هذا الموسم 10 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا.

المصدر: sport24.ru

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