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شاهد.. لوحة جدارية ضخمة لميسي أمام المدرسة التي تعلم فيها بطفولته (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. لوحة جدارية ضخمة لميسي أمام المدرسة التي تعلم فيها بطفولته (فيديو وصور)
AFP DOUGLAS MAGNO
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رسم أربعة فنانين أرجنتينيين لوحة جدارية ضخمة لنجم "التانغو" ليونيل ميسي على حائط مبنى مقابل المدرسة الابتدائية التي تعلم فيها النجم الأرجنتيني في مدينة روزاريو مسقط رأسه.

ويبلغ طولة اللوحة 14 مترا وعرضها 8 أمتار، ورسمها الفنانون فير ليرينا وماسي ليديسما وليساندرو أوتريغا ومالرلين زورياغا.

ورسمت اللوحة الضخمة على حائط بناء مكون من 4 طوابق يطل مباشرة على المدرسة الابتدائية التي تعلم فيها نجم وقائد برشلونة الإسباني في طفولته.

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المصدر: RT

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