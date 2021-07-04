شاهد.. لوحة جدارية ضخمة لميسي أمام المدرسة التي تعلم فيها بطفولته (فيديو وصور)

رسم أربعة فنانين أرجنتينيين لوحة جدارية ضخمة لنجم "التانغو" ليونيل ميسي على حائط مبنى مقابل المدرسة الابتدائية التي تعلم فيها النجم الأرجنتيني في مدينة روزاريو مسقط رأسه.

ويبلغ طولة اللوحة 14 مترا وعرضها 8 أمتار، ورسمها الفنانون فير ليرينا وماسي ليديسما وليساندرو أوتريغا ومالرلين زورياغا.

"From another galaxy and from my neighborhood"



In front of the school that Lionel Messi attended as a child in Rosario, a huge mural has been drawn by Argentine artists Fer Lerena, Massi Ledesma, Lisandro Urteaga and Marlen Zuriaga 🎨 pic.twitter.com/coqVS40vER — B/R Football (@brfootball) July 2, 2021

ورسمت اللوحة الضخمة على حائط بناء مكون من 4 طوابق يطل مباشرة على المدرسة الابتدائية التي تعلم فيها نجم وقائد برشلونة الإسباني في طفولته.

A new mural of Lionel Messi in the La Bajada neighborhood of Rosario in Argentina where Messi lived as a child.



The mural covers one end of a four-story apartment building.pic.twitter.com/cdqahKxXZj — Comeback Kings 🇮🇹 (@ElijahKyama) July 3, 2021

Школа в Росарио, где учился Лео Месси теперь выглядит так 🇦🇷👽



Просто топ 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nFgNbS9RNT — Sports.ru (@sportsru) July 4, 2021

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يذكر أن ميسي متواجد حاليا مع منتخب بلاده "التانغو" في البرازيل التي تستضيف بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

المصدر: RT