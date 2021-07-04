"الفرعون" الشعراوي.. قبض على لص ولكنه مطلوب للمحاكمة بسببه!

ذكرت صحيفة "كوريري ديلي سبورت" الإيطالية أن لاعب نادي روما الإيطالي ستيفان الشعراوي المنحدر من أصول مصرية، وجهت إليه مساءلة قانونية لاتهامه بضرب لص حاول سرقة سيارته.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن الشعراوي كان يزور منزل زميله أليسيو سيرسي في الـ12 من فبراير الماضي عندما رأى لص يقوم بتحطيم زجاج سيارته الفاخرة نوع لومبارغيني قبل تنفيذ مخطط سرقتها.

واستطاع الشعراوي منع السرقة والإمساك باللص، ويبدو أنه استخدم بعض العنف في محاولة تثبيته ريثما تأتي الشرطة.

Roma winger Stephan El Shaarawy is reportedly being investigated for allegedly beating up a thief who was caught trying to steal his Lamborghini.



The audacity to try and steal someones car and then file a complaint against them for stopping you 😂 pic.twitter.com/VmKcHEbncY — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 4, 2021

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وحسب الصحيفة حكم على اللص بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر في مايو الماضي.

ولكن اللص تقدم بشكوى ضد الشعراوي بشأن التسبب في إصابات له أثناء القبض عليه.

المصدر: صحيفة "كوريري ديلي سبورت" الإيطالية