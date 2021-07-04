رونالدو يغسل أحزان الخروج من أمم أوروبا برحلة بحرية: "حان وقت الراحة مع أحبائي"

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه وجمهوره بصورة مع عائلته في رحلة بحرية خلال إجازته الصيفية بعد خروج منتخب بلاده المبكر من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

ونشر رونالدو الصورة التي تجمعه بعائلته على متن يخت اليوم الأحد عبر حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 309 ملايين شخص حول العالم، وأرفقها بالقول: "حان وقت الراحة مع أحبائي".

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وحظيت الصورة بأكثر من 5 ملايين إعجاب بعد ساعات قليلة على نشرها.

يذكر أن البرتغال فشلت في الدفاع عن لقبها بطلة لأمم أوروبا بعد خروجها المبكر من دور الـ16 على يد المنتخب البلجيكي.

المصدر: instagram/cristiano