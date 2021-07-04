روما يعير مهاجمه الدولي التركي أوندير إلى مرسيليا (فيديو)

انتقل مهاجم المنتخب التركي لكرة القدم دجنغيز أوندير من روما الإيطالي إلى مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء، حسب ما أعلن الناديان اليوم الأحد.

وقال نادي روما في بيان إن "عقد الإعارة لمدة عام حتى 30 يونيو 2022 يتضمن إمكانية دفع مبلغ إضافي أقصاه 500 ألف يورو بناء على عوامل رياضية معينة".

وأضاف البيان أن الاتفاق ينص على "إلزامية الشراء النهائي بقيمة 8.4 ملايين يورو"، موضحا أن فريق العاصمة سيحصل أيضا على 20٪ من قيمة بيع مستقبلية للاعب إلى فريق آخر.

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جنكيز أوندر ينتقل إلى @OM_Arab على سبيل الإعارة مبدئياً.



كل التوفيق يا @cengizunder! #روماpic.twitter.com/aeETCkKu8y — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) July 4, 2021

ويلعب الدولي التركي (32 مباراة دولية، 9 أهداف) الذي حقق نتائج كارثية مع منتخب بلاده في كأس أوروبا المقامة حاليا (ثلاث هزائم في ثلاث مباريات)، في روما منذ عام 2017، لكن تمت إعارته الموسم الماضي إلى ليستر سيتي، حيث لعب مباريات قليلة في "البريميرليغ" (9 مباريات، بينها واحدة أساسيا، دون أن يسجل أي هدف".

من جهته، كتب مرسيليا على موقعه الرسمي "دجنغيز أوندير يلعب في مراكز عدة، هو جناح ديناميكي وتقني ومهاري مع قدرة هجومية رائعة. مؤهلاته جعلته أحد أبرز المواهب التركية التي ستمكنه بمجرد الانسجام مع لاعبينا، على فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب (الأرجنتيني) خورخي سامباولي".

🚨 صفقة جديدة 🚨



لنُرحب جميعًا بالتركي جنكيز أوندر الذي أصبح لاعبًا في صفوف #زعيم_فرنسا 🇹🇷✍️#الأولمبيون 🔵⚪️pic.twitter.com/H8nvrT90HX — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) July 4, 2021

وبات أوندير ثالث لاعب يتعاقد معه مرسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الجناح الأمريكي الشاب كونراد دي لافوينتي على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني ولاعب وسط فلامينغو البرازيلي جيرسون لمدة خمس سنوات.

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وحصل مرسيليا نهائيا على خدمات مدافع بوروسيا دورتموند الألماني الشاب الأرجنتيني ليوناردو باليردي (22 عاما) بعدما لعب معه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب