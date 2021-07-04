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روما يعير مهاجمه الدولي التركي أوندير إلى مرسيليا (فيديو)

الرياضة

روما يعير مهاجمه الدولي التركي أوندير إلى مرسيليا (فيديو)
Reuters Leon Kuegeler
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انتقل مهاجم المنتخب التركي لكرة القدم دجنغيز أوندير من روما الإيطالي إلى مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء، حسب ما أعلن الناديان اليوم الأحد.

وقال نادي روما في بيان إن "عقد الإعارة لمدة عام حتى 30 يونيو 2022 يتضمن إمكانية دفع مبلغ إضافي أقصاه 500 ألف يورو بناء على عوامل رياضية معينة".

وأضاف البيان أن الاتفاق ينص على "إلزامية الشراء النهائي بقيمة 8.4 ملايين يورو"، موضحا أن فريق العاصمة سيحصل أيضا على 20٪ من قيمة بيع مستقبلية للاعب إلى فريق آخر.

ويلعب الدولي التركي (32 مباراة دولية، 9 أهداف) الذي حقق نتائج كارثية مع منتخب بلاده في كأس أوروبا المقامة حاليا (ثلاث هزائم في ثلاث مباريات)، في روما منذ عام 2017، لكن تمت إعارته الموسم الماضي إلى ليستر سيتي، حيث لعب مباريات قليلة في "البريميرليغ" (9 مباريات، بينها واحدة أساسيا، دون أن يسجل أي هدف".

من جهته، كتب مرسيليا على موقعه الرسمي "دجنغيز أوندير يلعب في مراكز عدة، هو جناح ديناميكي وتقني ومهاري مع قدرة هجومية رائعة. مؤهلاته جعلته أحد أبرز المواهب التركية التي ستمكنه بمجرد الانسجام مع لاعبينا، على فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب (الأرجنتيني) خورخي سامباولي".

وبات أوندير ثالث لاعب يتعاقد معه مرسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الجناح الأمريكي الشاب كونراد دي لافوينتي على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني ولاعب وسط فلامينغو البرازيلي جيرسون لمدة خمس سنوات.

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وحصل مرسيليا نهائيا على خدمات مدافع بوروسيا دورتموند الألماني الشاب الأرجنتيني ليوناردو باليردي (22 عاما) بعدما لعب معه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب

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