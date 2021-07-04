نهاية غير متوقعة لجملة نجم تشيلسي الكروية المهارية أثناء رحلة صيد (فيديو)
cmpulisic/instagram
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نشر الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي الإنجليزي البالغ 22 عاما فيديو طريفا اليوم الأحد عبر حسابه في "إنستغرام" أثنار رحلة صيد مع أصدقائه.
ويظهر في الفيديو بوليسيتش يقوم بفاصل كروي مهاري احتفالا بصيد سمكة ضخمة، قبل أن ينزلق ويسقط في المياه بجانب السمكة وسط ضحكات أصدقائه بسبب النهاية "الكوميدية" للفقرة المهارية.
يذكر أن بوليسيتش توج مع تشيلسي الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي بهدف دون مقابل.
المصدر: cmpulisic/instagram