الفرنسي فييرا مدربا جديدا لكريستال بالاس الإنجليزي (فيديو وصور)

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأحد، أنه عين اللاعب الفرنسي السابق باتريك فييرا مدربا جديدا للفريق بعقد لمدة ثلاثة أعوام خلفا لسلفه المستقيل روي هودجسون.

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We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 4, 2021

وكلاعب قاد فييرا البالغ 45 عاما أرسنال اللندني للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وبكأس إنجلترا أربع مرات لكنه أقيل من تدريب نيس الفرنسي في ديسمبر الماضي بعد استمراره على رأس الجهاز الفني لمدة عامين ونصف.

يذكر أن فييرا توج مع منتخب "الديوك" بكأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000.

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واستقال هودجسون من تدريب كريستال بالاس اللندني في نهاية الموسم الماضي.

المصدر: رويترز