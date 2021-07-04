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الكشف عن حكم المباراة النارية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا

الرياضة

الكشف عن حكم المباراة النارية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا
Reuters Alexander Hassenstein
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الأحد، عن طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين المنتخبين الإيطالي والإسباني في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وأوكل "اليويفا" مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الألماني فيليكس بيريتش ويساعده مواطناه مارك بورش وستيفان لوب، فيما سيكون الروسي سيرغي كاراتسيف حكما رابعا.

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وسيساعد بيريتش في تقنية حكم الفيديو المساعدة (VAR) طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماركو بريتس وعضوية كل من كريستيان دينغيرت وكريستيان غيتيلمان وباستيان دانكيرت.

وستقام المباراة المنتظرة بين إيطاليا وإسبانيا على أرضية ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن في الـ6 من يوليو الجاري.

المصدر: euro2020.ria.ru

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