الجماهير الإيطالية متفائلة بسبب قميص إسبانيا الأحمر قبل نصف نهائي "يورو2020"!

بعد أن تم تحديد طرفي نصف النهائي الأول من بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" والتي ستجمع منتخبي إيطاليا وإسبانيا، أثارت المواجهة جنون جماهير "الأتزوري" بسبب لون قميص "لاروخا" الأحمر.

وأبدت الجماهير الإيطالية تفاؤلها بملاقاة المنتخب الإسباني وتأهله لقبل النهائي على حساب سويسرا بالرغم من التاريخ المؤلم لهم أمام "الماتادور".

ويعود السبب كون المنتخب الإسباني يرتدي القميص الأحمر كقميصه الأساسي في المباريات.

🇮🇹 🇪🇸 Tuesday 6 July. Wembley Stadium. Do not miss it!



Italy or Spain? 🤷#EURO2020pic.twitter.com/ZNuxEzZw9F — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

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ولو خاضت إسبانيا المباراة بالقميص الأحمر ستكون الفريق السادس في البطولة التي يواجه إيطاليا باللون الأحمر بعد خمس مباريات سابقة.

وفازت إيطاليا على تركيا وسويسرا وويلز والنمسا وبلجيكا، وكانت ستواجه الفائز من إسبانيا وسويسرا وكلاهما يرتديان القميص الأحمر كلونه الأساسي.

وتعود آخر مواجهات الفريقين في البطولة إلى نهائي نسخة كأس الأمم الأوروبية يورو 2012 وهي المباراة التي شهدت فوزا عريضا 4-0 لإسبانيا.

المصدر: "وكالات"