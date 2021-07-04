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بالفيديو.. ميسي يهدر فرصة التسجيل بشكل غريب

الرياضة

بالفيديو.. ميسي يهدر فرصة التسجيل بشكل غريب
AFP NELSON ALMEIDA
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رغم أن نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أحرز هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين كانت كفيلة بإحراز الفوز على الإكوادور فجر الأحد إلا أنه أهدر أخطر فرصة في المباراة بطريقة غريبة.

وأثار ميسي الدهشة، حين أضاع فرصة فريدة عندما انفرد بالحارس لكن تسديدته ارتدت من القائم ضمن مواجهة الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا.

غير أن المهاجم ضئيل الجسد عوض الفرصة الضائعة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما مرر إلى دي بول الذي وضع الكرة في الشباك محرزا هدفه الأول في 25 مباراة دولية بعد سقوط الحارس الإكوادوري خارج منطقة الجزاء وهو يحاول إبعاد الكرة.

ومرر ميسي بعد ذلك إلى مارتينيز لينهي الكرة في الشباك قبل خمس دقائق على النهاية، قبل أن يسجل بنفسه بتسديدة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن ارتكب الإكوادوري بييرو هينكابي مخالفة ضد أنخيل دي ماريا ليحصل على بطاقة حمراء.

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وسجل ميسي بذلك هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أمريكا الجنوبية. 

وقال ميسي: "قلت دائما إن الجوائز الفردية ثانوية، نحن هنا من أجل شيء آخر. لدينا هدف ونحن نركز عليه تماما.

 وتابع: "كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف مدى صعوبة هذا المنافس. أهم شيء هو أننا قطعنا خطوة أخرى إلى الأمام".

بهذا فازت الأرجنتين 3-0، وستلاقي كولومبيا في دوري نصف النهائي من البطولة القارية، ساعية نحو تحقيق لقب كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1993.

المصدر:"وكالات"

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