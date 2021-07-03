 
مباشر

أمم أوروبا. إنجلترا تفاجئ أوكرانيا بهدف مبكر في ربع النهائي (فيديو)

الرياضة

أمم أوروبا. إنجلترا تفاجئ أوكرانيا بهدف مبكر في ربع النهائي (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qr3r

افتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكرا في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع نظيره الأوكراني على ملعب "الأولمبيكو" في روما، في ختام الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا.

وفاجأ المنتخب الإنجليزي منافسه بهدف التقدم بعد 4 دقائق فقط على انطلاق المباراة عن طريق نجم "الأسود الثلاثة" هاري كين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إنجلترا بهدف دون رد.

وسيقابل الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.

إقرأ المزيد
إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتواجه الدنمارك في نصف نهائي أمم أوروبا
إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتواجه الدنمارك في نصف نهائي أمم أوروبا

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا