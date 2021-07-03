أمم أوروبا. إنجلترا تفاجئ أوكرانيا بهدف مبكر في ربع النهائي (فيديو)

افتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكرا في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع نظيره الأوكراني على ملعب "الأولمبيكو" في روما، في ختام الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا.

وفاجأ المنتخب الإنجليزي منافسه بهدف التقدم بعد 4 دقائق فقط على انطلاق المباراة عن طريق نجم "الأسود الثلاثة" هاري كين.

يورو 2020 | اوكرانيا 0 × 1 انجلترا | هدف اول انجلترا هاري كين د4 👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @F24HQpic.twitter.com/2TnzkrVWXf — ياسعد لاتحاول كل شي تعرفه (@ShephardTatyana) July 3, 2021

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إنجلترا بهدف دون رد.

وسيقابل الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.

⏸️ HALF-TIME ⏸️



🇺🇦 Yaremchuk denied by Pickford; Shaparenko shoots wide

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling sets up Kane for early opener



🔮 Predict what will happen in the second half 👇#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

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وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT