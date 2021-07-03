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الثالثة ثابتة.. القميص الأبيض يؤكد جدارته في ربع نهائي "يورو 2020" (صور)

الرياضة

الثالثة ثابتة.. القميص الأبيض يؤكد جدارته في ربع نهائي
Reuters
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شهدت أول ثلاث مباريات من منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم مفارقة غريبة، تتمثل بفوز المنتخبات التي ارتدت القمصان البيض.

والمفارقة الثانية، أن المنتخبات الثلاثة المتأهلة إلى المربع الذهبي حتى الآن (بانتظار الفائز من مواجهة إنجلترا وأوكرانيا) ارتدت القميص الأبيض كقميص احتياطي (بديل) بعد أن تم تحديدها كضيفة في مواجهاتها في دور الثمانية.

وفي مباراتي ربع النهائي أمس الجمعة، فازت إسبانيا (ارتدى لاعبوها القميص الأبيض وقميصها الأساسي الأحمر) على سويسرا بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

كما فازت إيطاليا (ارتدى لاعبوها القميص الأبيض وقميصها الأساسي الأزرق) على بلجيكا 2-1.

واليوم تغلبت الدنمارك (ارتدى لاعبوها القميص الأبيض وقميصها الأساسي يغلب عليه اللون الأحمر) على التشيك 2-1.

ويتبقى مباراة واحدة أخيرة في الدور ربع النهائي ستجمع في وقت لاحق اليوم المنتخبين الإنجليزي والأوكراني، وسيلعب "الأسود الثلاثة" بقميصهم الأبيض، فيما سيلعب المنتخب الأوكراني بالقميص الأصفر.

المصدر: RT

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