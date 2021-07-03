الثالثة ثابتة.. القميص الأبيض يؤكد جدارته في ربع نهائي "يورو 2020" (صور)

شهدت أول ثلاث مباريات من منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم مفارقة غريبة، تتمثل بفوز المنتخبات التي ارتدت القمصان البيض.

والمفارقة الثانية، أن المنتخبات الثلاثة المتأهلة إلى المربع الذهبي حتى الآن (بانتظار الفائز من مواجهة إنجلترا وأوكرانيا) ارتدت القميص الأبيض كقميص احتياطي (بديل) بعد أن تم تحديدها كضيفة في مواجهاتها في دور الثمانية.

وفي مباراتي ربع النهائي أمس الجمعة، فازت إسبانيا (ارتدى لاعبوها القميص الأبيض وقميصها الأساسي الأحمر) على سويسرا بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

🇪🇸 Spain will play Belgium or Italy for a place in the #EURO2020 final! — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

كما فازت إيطاليا (ارتدى لاعبوها القميص الأبيض وقميصها الأساسي الأزرق) على بلجيكا 2-1.

🇮🇹 Italy see off Belgium to book a semi-final date with Spain! 👏👏👏#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

واليوم تغلبت الدنمارك (ارتدى لاعبوها القميص الأبيض وقميصها الأساسي يغلب عليه اللون الأحمر) على التشيك 2-1.

🗒️ MATCH REPORT: Goals from Thomas Delaney and Kasper Dolberg sent Denmark through to their first semi-final since 1992 🇩🇰👏#EURO2020 | #DEN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

ويتبقى مباراة واحدة أخيرة في الدور ربع النهائي ستجمع في وقت لاحق اليوم المنتخبين الإنجليزي والأوكراني، وسيلعب "الأسود الثلاثة" بقميصهم الأبيض، فيما سيلعب المنتخب الأوكراني بالقميص الأصفر.

المصدر: RT