سان بطرسبورغ.. شرطي يداعب الكرة بمهارة أمام مشجعي إسبانيا وسويسرا في يورو 2020

أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أحد رجال حفظ أمن ملعب "غاز بروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية وهو يلعب الكرة مع المشجعين قبل مواجهة إسبانيا وسويسرا في يورو 2020.

وأثار رجل حفظ النظام إعجاب الحاضرين بفضل براعته بالتلاعب بالكرة وتمريراته.

ونادى البعض بضرورة استقدامه لمنتخب روسيا بكرة القدم وضمه للاعبين، فيما أبدى البعض إعجابه بتفاعله مع المشجعين الأجانب ولعب الكرة معهم، وكتب أحدهم:"جميل..هؤلاء السائحون سيعودون إلى ديارهم ويتحدثون بحماس عن بلدنا".

يذكر أن المواجهة بين منتخبي إسبانيا وسويسرا، والتي انتهت لمصلحة "الماتادور" بركلات الترجيح 3-1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا "يورو 2020"، كانت المباراة الأخيرة على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي.

وذلك بعد استضافته لـ6 مباريات في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا.

وانطلقت البطولة القارية في 11 يونيو الماضي وتستمر حتى 11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".



المصدر:RT