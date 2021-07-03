كأس أوروبا.. إنجلترا في مواجهة أوكرانيا نحو إنجاز تاريخي الليلة

تتجه الأنظار الليلة إلى "ستاديو أوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما لمتابعة المواجهة بين المنتخب الإنجليزي و نظيره الأوكراني في مباراة التأهل لنصف نهائي كأس أوروبا 2020.

وتسعى انجلترا للتأهل للمرة الأولى لنصف نهائي البطولة منذ 25 عاما.

وقد أنهت إنجلترا انتظارا دام 55 عاما للفوز في مباراة خروج المغلوب على ألمانيا في استاد ويمبلي الثلاثاء الماضي.

بالمقابل دخلت أوكرانيا التاريخ بالفعل بوصولها إلى مرحلة خروج المغلوب، أي الأدوار الإقصائية، لأول مرة.

وستكون مباراة الليلة هي الأولى لإنجلترا خارج أرضها في البطولة، بعد أن خاضت أول أربع مباريات على ملعب "ويمبلي".

وبسبب قيود السفر الخاصة بوباء فيروس كورونا، لم يسمح للمشجعين الإنجليز بالسفر لحضور المباراة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة وموسكو:

التشيك × الدنمارك – الساعة السابعة مساء.

أوكرانيا × إنجلترا – الساعة العاشرة مساء.

المصدر: RT