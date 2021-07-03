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بالفيديو.. لاعب يتهجم على الحكم بعد قرار مثير للجدل في كوبا أمريكا

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يتهجم على الحكم بعد قرار مثير للجدل في كوبا أمريكا
Reuters DIEGO VARA
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انفجر غوستافو غوميز قائد منتخب باراغواي في وجه الحكم بعد طرده من مواجهة منتخب بلاده ضد بيرو في ربع نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم.

ورفع الحكم إستيبان أوستوجيتش البطاقة الحمراء في وجه لاعب الباراغواي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لنيله الإنذار الثاني، بسبب كوع مزعوم على لاعب بيرو جيانلوكا لابادولا.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو "فار" الذي أكد وجود حالة اعتداء من قبل غوميز على منافسه.

ولم يتقبل اللاعب قرار الحكم الذي وجده ظالما وغير مستحق، حيث اندفع لمجادلته بسبب هذا القرار.

وحاول غوميز التهجم على الحكم بسبب طرده، قبل أن يتدخل عدد من زملائه في المنتخب، إلا أنه تابع تهجمه، قبل أن يطوق الإشكال سريعا، ليغادر غوميز الملعب.

وربما يدفع غوميز ثمن تهوره لاحقا، في حال قيام اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بتسليط عقوبة مضاعفة عليه، لضمان عدم تكرار تصرفه في مناسبات أخرى.

وسخر المدافع من "كونميبول" بشأن إقصائه في المباراة، وكتب: "فخور بزملائي في الفريق، وأفتخر بكوني من الباراغواي، ورأسي مرفوع لأستمر في التطلع إلى الأمام! شكرا كونميبول، حكم ممتاز".

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وتلعب بيرو ضد البرازيل البلد المضيف، التي فازت بركلات الترجيح على باراغواي، في الدور نصف النهائي باستاد نيلتون سانتوس يوم الاثنين.

وتستكمل مباريات دور الثمانية اليوم السبت حيث تلعب الأرجنتين ضد الإكوادور وأوروغواي ضد كولومبيا.

المصدر: versus.lanacion.com

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