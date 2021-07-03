فيدال يهاجم حكم مواجهة تشيلي والبرازيل ويصفه "بالمهرج" (فيديو)

ألقى أرتورو فيدال باللوم على الحكم الأرجنتيني في خروج منتخب بلاده تشيلي من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الخسارة أمام البرازيل ووصفه "بالمهرج" الذي "يعتقد أنه نجم العرض".

وقال فيدال: "نشعر بحزن كبير وكنا نستحق المزيد. في مباراة مثل هذه نحن بحاجة إلى حكم عادل ولا يريد أن يكون مهرجا.

وخسرت تشيلي 1-0 أمام البرازيل التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 بعد طرد غابرييل جيسوس بسبب تدخل عنيف على يوجينيو مينا.

BAAAANG!!!! Brazil Knicks out Chile in more ways than one! And oh yea… we CASHHHHH!



⚽️ Brazil 1-0, 2-0, 2-1 (+155) ✅💰



Now, just need Argentina to handle business tomorrow and we get the big parlay cash!!!!



pic.twitter.com/RUyedOqVoo — Fade My Plays (@FadeMyPlay) July 3, 2021

إقرأ المزيد

وتابع نجم وسط المنتخب التشيلي:"افتقرنا لهدف. لو هناك حكم لا يجعلك تلعب ويوقف المباراة طيلة الوقت ويعتقد أنه نجم العرض تصبح الأمور صعبة جدا".

وأضاف: "لكننا خسرنا أمام الفريق المرشح والذي يلعب على أرضه. على الأقل سنرحل برؤوس مرفوعة".

وتلعب البرازيل البلد المضيف ضد بيرو، التي فازت بركلات الترجيح على باراغواي، في الدور نصف النهائي باستاد نيلتون سانتوس يوم الاثنين.

وتستكمل مباريات دور الثمانية اليوم السبت حيث تلعب الأرجنتين ضد الإكوادور وأوروغواي ضد كولومبيا.

المصدر:"رويترز"