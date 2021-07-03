البرازيل تصمد أمام ضغط تشيلي لتبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

صمدت البرازيل بعد طرد غابرييل جيسوس في بداية الشوط الثاني لتفوز 1-0 على تشيلي الليلة الماضية وتصعد لمواجهة بيرو في نصف نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وكانت المواجهة متكافئة على الرغم من احتلال البرازيل، التي لم تخسر آخر 11 مباراة، صدارة المجموعة الثانية واكتفاء تشيلي بالمركز الرابع في المجموعة الأولى وتعادلهما 1-1 في أربع من آخر ست مباريات.

وبعد شوط أول بدون أهداف دبت الحياة في المباراة بعد الاستراحة مباشرة حيث تبادل البديل لوكاس باكيتا تمرير الكرة مع نيمار ثم حافظ عليها رغم تدخل جاري ميديل ليسدد في المرمى من مدى قريب.

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وبعد ذلك بأقل من دقيقتين أخذت المباراة منعطفا آخر بعد طرد غابرييل جيسوس الذي رفع قدمه في وجه يوجينيو مينا.

وأجبرت تشيلي منافستها على التراجع للدفاع لأغلب فترات الشوط الثاني لكن بطلة 2015 و2016 فشلت في إدراك التعادل.

وتلعب البرازيل البلد المضيف ضد بيرو، التي فازت بركلات الترجيح على باراغواي، في الدور نصف النهائي باستاد نيلتون سانتوس يوم الاثنين.

وتستكمل مباريات دور الثمانية اليوم السبت حيث تلعب الأرجنتين ضد الإكوادور وأوروغواي ضد كولومبيا.

المصدر: "رويترز"