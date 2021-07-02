رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)

أعلن نادي الشارقة الإماراتي في بيان رسمي اليوم الجمعة، موافقته على طلب نادي برشلونة الإسباني ضم لاعبه المصري علي زين العابدين في الموسم المقبل.

وأصبح علي زين أول لاعب مصري في التاريخ يدخل أسوار برشلونة بطل أوروبا بكرة اليد الموسم الماضي.

كما بات علي زين ثالث لاعب عربي يمثل برشلونة في كرة اليد بعد التونسيين وائل جلوز ووليد بين عمور.

وسيلعب علي زين مع برشلونة بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء مشاركته مع مصر في أولمبياد طوكيو المقبلة.

😉 آخر مرة لعب فيها علي زين أمام ناديه الجديد 🔵🔴



🗓 مع نادي الوحدة السعودي (على سبيل الإعارة) 🇸🇦

📍 كأس العالم للأندية سوبر جلوب ٢٠١٩#Handgoal#Handgoalehfcl#Handgoalliga#Ehfclpic.twitter.com/elkFyOBiIH — Handgoal (@handgoall) July 2, 2021

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ويعد علي زين أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة منتخب مصر الذي حصل على المركز السابع في بطولة كأس العالم الأخيرة لكرة اليد "مصر 2021".

المصدر: نادي الشارقة الإماراتي + وكالات مصرية