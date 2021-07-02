رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)
أعلن نادي الشارقة الإماراتي في بيان رسمي اليوم الجمعة، موافقته على طلب نادي برشلونة الإسباني ضم لاعبه المصري علي زين العابدين في الموسم المقبل.
وأصبح علي زين أول لاعب مصري في التاريخ يدخل أسوار برشلونة بطل أوروبا بكرة اليد الموسم الماضي.
كما بات علي زين ثالث لاعب عربي يمثل برشلونة في كرة اليد بعد التونسيين وائل جلوز ووليد بين عمور.
وسيلعب علي زين مع برشلونة بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء مشاركته مع مصر في أولمبياد طوكيو المقبلة.
⭐️ صـفـقـة للـتــاريــخ 🔴🔵— Handgoal (@handgoall) July 2, 2021
نادي برشلونة يضم علي زين رسميًا قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.#Handgoal#Handgoalehfcl#Handgoalliga#Ehfclpic.twitter.com/xP7SVJnSla
😉 آخر مرة لعب فيها علي زين أمام ناديه الجديد 🔵🔴— Handgoal (@handgoall) July 2, 2021
🗓 مع نادي الوحدة السعودي (على سبيل الإعارة) 🇸🇦
📍 كأس العالم للأندية سوبر جلوب ٢٠١٩#Handgoal#Handgoalehfcl#Handgoalliga#Ehfclpic.twitter.com/elkFyOBiIH
ويعد علي زين أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة منتخب مصر الذي حصل على المركز السابع في بطولة كأس العالم الأخيرة لكرة اليد "مصر 2021".
المصدر: نادي الشارقة الإماراتي + وكالات مصرية