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شاهد أهداف مباراة إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي أمم أوروبا

الرياضة

شاهد أهداف مباراة إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي أمم أوروبا
Reuters Christof Stache
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يستضيف ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية حاليا، مباراة نارية تجمع المنتخبين الإيطالي والبلجيكي، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتقدم "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب.

وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسيواجه الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المصدر: RT

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