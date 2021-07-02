شاهد أهداف مباراة إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي أمم أوروبا
يستضيف ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية حاليا، مباراة نارية تجمع المنتخبين الإيطالي والبلجيكي، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
وتقدم "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب.
يورو 2020 | بلجيكا 0 × 1 ايطاليا | هدف ايطاليا الاول - باريلا HD— كرة العالم (@B_kura1) July 2, 2021
via : @j_nfc1#ايطاليا_بلجيكا#بلجيكا_إيطاليا
pic.twitter.com/HzOpq6AU7B
#EURO2020— هلا (@Eror2K) July 2, 2021
يورو 2020 | ايطاليا 2 × 0 بلجيكا |
قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول راااااااااااااااااااااائع
Via @iF6ispic.twitter.com/Zb75xvdnOg
وقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
هدف تقليص الفارق بلحيكا#ايطاليا_بلجيكاpic.twitter.com/HwEoJZDpdN— 🔥 شبابي١قادح🔥 (@abdulsalam66a) July 2, 2021
وسيواجه الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
المصدر: RT