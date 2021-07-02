أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين إيطاليا وبلجيكا

تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي ونظيره البلجيكي، ضمن ربع نهائي أمم أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض المباراة ضد "الشياطين الحمر":

فيما وضع المدير الفني لمنتخب بلجيكا، روبيرتو مارتينيز، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الآتزوري":

وسيواجه الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة المنتخبين الإسباني والسويسري.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT