الروسيان روبليف وخاتشانوف يصعدان إلى رابع أدوار بطولة ويمبلدون للتنس

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الجمعة على الإيطالي فابيو فونيني.

وتمكن روبليف من حسم المواجهة لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-3 و5-7 و6-4 و6-2، خلال ساعتين و59 دقيقة.

Making the second week of #Wimbledon for the first time in his career 👏



Rublev 6-3 5-7 6-4 6-2 Fognini. pic.twitter.com/MJVwi0dDDX — ATP Tour (@atptour) July 2, 2021

وسيواجه روبليف في الدور المقبل للبطولة التي تقام على الأراضي العشبية، الفائز من مواجهة الأرجنتيني دييغو شفارتزمان والهنغاري مارتون فوتشوفيتش.

كما تأهل إلى الدور الرابع الروسي كارين خاتشانوف بتخطيه عقبة منافسه الأمريكي فرانسيس تيافوي بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-3 و6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و45 دقيقة.

Welcome to the second week of Wimbledon 🔨



Khachanov 6-3 6-4 6-4 Tiafoe. #Wimbledonpic.twitter.com/xKKLVJTFPJ — ATP Tour (@atptour) July 2, 2021

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وسيواجه خاتشانوف في الدور الرابع، الفائز من مباراة البريطاني دانييل إيفانز والأمريكي سيباستيان كوردا.

المصدر: rsport.ria.ru