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الروسيان روبليف وخاتشانوف يصعدان إلى رابع أدوار بطولة ويمبلدون للتنس

الرياضة

الروسيان روبليف وخاتشانوف يصعدان إلى رابع أدوار بطولة ويمبلدون للتنس
Reuters Toby Melville
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تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الجمعة على الإيطالي فابيو فونيني.

وتمكن روبليف من حسم المواجهة لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-3 و5-7 و6-4 و6-2، خلال ساعتين و59 دقيقة.

وسيواجه روبليف في الدور المقبل للبطولة التي تقام على الأراضي العشبية، الفائز من مواجهة الأرجنتيني دييغو شفارتزمان والهنغاري مارتون فوتشوفيتش.

كما تأهل إلى الدور الرابع الروسي كارين خاتشانوف بتخطيه عقبة منافسه الأمريكي فرانسيس تيافوي بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-3 و6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و45 دقيقة.

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وسيواجه خاتشانوف في الدور الرابع، الفائز من مباراة البريطاني دانييل إيفانز والأمريكي سيباستيان كوردا.

المصدر: rsport.ria.ru

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