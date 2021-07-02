بطرسبورغ تودع أمم أوروبا باستضافتها مواجهة إسبانيا وسويسرا.. تعرف على التشكيلة الأساسية

تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة بطرسبورغ الروسية، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وسويسرا، في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا "يورو 2020".

ومباراة إسبانيا وسويسرا هي الأخيرة على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي، بعد استضافته لـ6 مباريات في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، والتي تقام في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة المنتخب السويسري:

🇪🇸 Predict who will shine for Spain in their quarter-final tie against Switzerland 👇@SeFutbol | #ESP | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

🚨 OFICIAL ¡¡YA TENEMOS NUESTRO ONCE INICIAL!!



👥 Esta es la alineación de partida de @LUISENRIQUE21 para los cuartos de final de la #EURO2020 ante Suiza.



💪🏻 ¡¡OS SENTIMOS CERCA, AFICIÓN!! ¡¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!! ¡¡VAMOOOOS!!



🆚 #SUI - #ESP#SomosEspañapic.twitter.com/jmgAW4K5sv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 2, 2021

فيما وضع المدير الفني لمنتخب سويسرا، فلاديمير بيتكوفيتش التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الإسباني:

Aufstellung / Composition / Formazione



🇨🇭🆚 🇪🇸

🕕 18h00 CET

📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2



ℹ️ Granit Xhaka gesperrt / suspendu / squalificato#natimiteuch#lanatiavecvous#lanaticonvoipic.twitter.com/U1XfWtDT3i — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 2, 2021

وسيواجه الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة بلجيكا وإيطاليا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب مدينة ميونخ الألمانية.

المصدر: RT