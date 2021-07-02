النزال "الثأري" بين ماكغريغور وبوارييه مهدد بالإلغاء (صورة)

يواجه النزال "الثأري" الثالث بين الأمريكي داستن بوارييه والإيرلندي كونور ماكغريغور خطر الإلغاء بسبب الاشتباه بإصابة الأخير بعدوى المكورات العنقودية الذهبية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المقاتل الإيرلندي يخضع بالفعل للعلاج، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان سيكون لديه وقت للتعافي تماما قبل القتال مع بوارييه.

ولم يتبق سوى 8 أيام قبل الموعد المنتظر للنزال الثالث "الثأري"، المقرر يوم 10 يوليو الجاري، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن دورة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأثارت صورة ماكغريغور التي نشرها مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي قلق متابعيه بعد رؤية أثر على مرفقه الأيسر.

وتشبه العلامة على مرفقه إلى حد كبير عدوى المكورات العنقودية التي تصيب الجلد.

Is that staph I see. pic.twitter.com/sfqETal9WJ — S (@chimaevsmash) June 29, 2021

وفي حال تأكد شكوك إصابته التي أثارها موقع Bjpenn، فسيواجه النزال أمر الإلغاء.

يذكر أن ماكغريغور تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير الماضي في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

المصدر: eurosport.ru