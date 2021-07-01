المنتخب الروسي لكرة السلة يفشل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو

تلاشت فرص المنتخب الروسي لكرة السلة في التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد خسارته أمام نظيره الألماني بفارق نقطتين (67-69) اليوم الخميس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المحفل العالمي.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها المنتخب الروسي بكرة السلة للرجال في التأهل إلى الأولمبياد الصيفي، بعد أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

Долго объяснять, что происходит на площадке 😥



Наши баскетболисты не выступят на Играх в Токио, но мы будем болеть за представителей баскетбола 3х3!



📹 Матч ТВ#КомандаРоссииpic.twitter.com/2G6acVIM6G — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 1, 2021

يذكر أن المنتخب الروسي بكرة السلة أحرز الميدالية البرونزية في آخر مشاركة له في الألعاب الأولمبية، وذلك عام 2012 في العاصمة البريطانية لندن.

Российские баскетболисты снова остались без Олимпиады 😕



Наши парни завершили квалификацию с двумя поражениями. После бронзы в Лондоне россияне пропустят уже вторые подряд Игры 😐 pic.twitter.com/6XK2ye2SAV — Матч ТВ (@MatchTV) July 1, 2021

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ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين.

المصدر: sports.ru