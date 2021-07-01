السويدي إيساك يمدد عقده مع ريال سوسيداد بعد تألقه في بطولة أمم أوروبا

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني اليوم الخميس تمديد عقد مهاجمه ألكسندر إيساك لخمس سنوات، بعدما عزز مكانته بعروضه الجيدة مع السويد في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وانضم إيساك البالغ 21 عاما إلى النادي الباسكي في 2019 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وساهم في تحقيق المركز السادس بالدوري في أول موسم له والخامس في ثاني مواسمه ليقود الفريق للتأهل للدوري الأوروبي.

وسجل إيساك 17 هدفا في دوري الأضواء الإسباني الموسم الماضي، وظهر بشكل مثير للإعجاب مع السويد خلال مشوارها في بطولة أوروبا، وبدأ كافة مبارياتها الأربع وصنع هدفين.

إقرأ المزيد

وأبدى جاري لينكر مهاجم إنجلترا السابق ومقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إعجابه الشديد بأدائه خلال الفوز بهدف دون رد على سلوفاكيا.

ووصف لينكر النجم الصاعد إيساك بأنه "موهبة استثنائية"، لكن اللاعب شعر بالارتباك عندما علم بهذا الإطراء قائلا "لا أعرف الكثير عنه، هل هو لاعب سابق يعمل في الاستوديو التحليلي؟".

يذكر أن السويد ودعت البطولة القارية العريقة بعد خسارتها في دور الـ16 أمام أوكرانيا بنتيجة 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

المصدر: رويترز