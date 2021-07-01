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الروسية بافليوتشينكوفا تتأهل إلى ثالث أدوار ويمبلدون للتنس

الرياضة

الروسية بافليوتشينكوفا تتأهل إلى ثالث أدوار ويمبلدون للتنس
AFP Christophe ARCHAMBAULT
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تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون الإنجليزية بكرة المضرب، بعد تغلبها اليوم الخميس على التشيكية كريستينا بليسكوفا بمجموعتين دون مقابل.

وتمكنت بافليوتشينكوفا من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و7 دقائق.

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وستواجه لاعبة التنس الروسية البالغة 29 عاما في الدور المقبل من البطولة الإنجليزية العريقة التي تقام على الملاعب العشبية، الفائزة من مباراة التشيكية كارولينا كوخوفا والإيطالية كاميلا جورجي.

المصدر: rsport.ria.ru

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