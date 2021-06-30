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مهاجم أوكرانيا يودع بطولة أوروبا بعد الالتحام العنيف في مواجهة السويد

الرياضة

مهاجم أوكرانيا يودع بطولة أوروبا بعد الالتحام العنيف في مواجهة السويد
Reuters PAUL ELLIS
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أعلن منتخب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن المهاجم أرتيم بسيدين سيغيب حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 ، بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال التحام مع السويدي ماركوس دانييلسون.

وتعرض دانييلسون للطرد بسبب التدخل ضد بسيدين خلال فوز أوكرانيا 2-1 على السويد في دور الـ16 أمس الثلاثاء.

مهاجم أوكرانيا يودع بطولة أوروبا بعد الالتحام العنيف في مواجهة السويد
Reuters
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وقال مساعد مدرب منتخب أوكرانيا ألكسندر شوفكوفسكي إن بسيدين عاد إلى أوكرانيا للخضوع إلى فحوص طبية.

وكتب شوفكوفسكي عبر فيسبوك: "لن نتمكن من الاعتماد على أرتيم بسيدين بعد ذلك في المباريات المقبلة، واضطر لترك الفريق والعودة لكييف للخضوع لفحوص شاملة".

وستلعب أوكرانيا ضد انجلترا بدور الثمانية في روما يوم السبت القادم.

المصدر:"رويترز"

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