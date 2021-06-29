أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة السويد وأوكرانيا

يحتضن ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، اليوم الثلاثاء، المباراة المنتظرة بين منتخبي السويد وأوكرانيا، في ختام دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم "يورو 2020".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، أندريه شيفتشينكو بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة المنتخب السويدي:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب السويد، يان أندرسون التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الأوكراني:

🇸🇪🆚🇺🇦🔜



🤔 Sweden versus Ukraine: who's going through?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

وسيواجه الفائز في المباراة في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، المنتخب الإنجليزي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره الألماني بهدفين نظيفين.

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وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT