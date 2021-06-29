أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة السويد وأوكرانيا
يحتضن ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، اليوم الثلاثاء، المباراة المنتظرة بين منتخبي السويد وأوكرانيا، في ختام دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم "يورو 2020".
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، أندريه شيفتشينكو بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة المنتخب السويدي:
#EURO2020#SWEUKR Compos officielles du dernier 8es!#SWE ou #UKR face à #ENG à Rome... pic.twitter.com/uVEiWTSAA1— EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) June 29, 2021
فيما وضع المدير الفني لمنتخب السويد، يان أندرسون التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الأوكراني:
🇸🇪🆚🇺🇦🔜— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
🤔 Sweden versus Ukraine: who's going through?#EURO2020
وسيواجه الفائز في المباراة في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، المنتخب الإنجليزي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره الألماني بهدفين نظيفين.
وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".
المصدر: RT