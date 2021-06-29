أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين إنجلترا وألمانيا

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، ضمن دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "المانشافت":

Your #ThreeLions to face Germany in the Round of 16 at #EURO2020... 👊 pic.twitter.com/ZkAgOcGOFz — England (@England) June 29, 2021

فيما وضع المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواخيم لوف التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة منتخب "الأسود الثلاثة":

وسيواجه الفائز في المباراة في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، الفائز من مواجهة السويد وأوكرانيا في وقت لاحق اليوم.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT