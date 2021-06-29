الروسية زفوناريفا تصعد إلى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس

تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالث البطولات الكبرى بكرة المضرب، بعد تغلبها اليوم الثلاثاء على التشيكية ماريا بوزكوفا بمجموعتين دون رد.

وحسمت زفوناريفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

Звонарева вышла во второй круг Уимблдона впервые с 2014 годаhttps://t.co/e8M3XAfLKIpic.twitter.com/jFOS5odSBY — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 29, 2021

Former No.2 and 2010 finalist Vera Zvonareva earns her 1st Wimbledon main draw win since 2014. Defeats Marie Bouzkova 75 64.



Swiatek vs. Zvonareva in 2R. #Wimbledon — WTA Insider (@WTA_insider) June 29, 2021

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وهذه المرة الأولى منذ عام 2014 التي تتجاوز فيها زفوناريفا البالغة 36 عاما عتبة الدور الأول للبطولة التي تقام على الملاعب العشبية، وستواجه في الدور المقبل البولندية إيغا شفينتيك.

المصدر: rsport.ria.ru