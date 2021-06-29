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الروسية زفوناريفا تصعد إلى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس

الرياضة

الروسية زفوناريفا تصعد إلى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس
Reuters Suzanne Plunkett
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تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالث البطولات الكبرى بكرة المضرب، بعد تغلبها اليوم الثلاثاء على التشيكية ماريا بوزكوفا بمجموعتين دون رد.

وحسمت زفوناريفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

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وهذه المرة الأولى منذ عام 2014 التي تتجاوز فيها زفوناريفا البالغة 36 عاما عتبة الدور الأول للبطولة التي تقام على الملاعب العشبية، وستواجه في الدور المقبل البولندية إيغا شفينتيك.

المصدر: rsport.ria.ru

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