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الصحف الفرنسية تكيل صفات الفشل على منتخب "الديوك"

الرياضة

الصحف الفرنسية تكيل صفات الفشل على منتخب
AFP FRANCK FIFE
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لم تبخل الصحف الفرنسية بإطلاق صفات "صفعة"، "خيبة كبرى"، "فشل ذريع"، بعد إقصاء بطلة العالم من ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، الاثنين، بركلات الترجيح ضد سويسرا، إثر تعادلهما 3-3.

وعنونت صحيفة "ليكيب" الرياضية "مدمرون"، فيما كتبت "لو باريزيان": "الخيبة"، مطلقة أحكاما قاسية على منتخب فرنسا، بطل نسختي 1984 و2000 ، مثل "لا يستحق التقدم أبعد من ذلك".

وبحثت الصحف عن الأخطاء في مباراة دامت 120 دقيقة وانتهت بإهدار المهاجم كيليان مبابي ركلة ترجيحية.

كما طالت سهام الانتقاد المدرب، ديدييه ديشان، فكتب موقع مجلة "سوفوت": "هل نسي (ديشان) أنه يملك 26 لاعبا؟".

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وتابعت حول إجراء ديشان أربعة تبديلات من أصل خمس ممكنة، قائلة: "كان بمقدور الاحتياطيين ضخ طاقة جديدة افتقدها المنتخب الفرنسي".

وأضافت: "مجرد النظر إلى أداء (البديل) ماركوس تورام في الدقائق التسع التي شارك فيها، يمكن ملاحظة أنه قدم أكثر من جميع زملائه مجتمعين".

ورأت ليكيب أن "ديشان خسر الشوط الأول في المساحات العريضة، لكن أيضا في العمق مع خطة 3-4-3".

وكتبت "لوموند": "لقد ارتجل ديشان كثيرا من الأخطاء في هذه البطولة".

وأشار معظم المعلقين إلى أخطاء ديشان، لاسيما في بداية المباراة، وتحدثت ليكيب عن "تقسيم غير مفهوم"، فيما كتبت "سوفوت" عن "مسؤوليته كبيرة"، مشيرة إلى أن الفريق "لم يجد أبدا المفاتيح، ويعطي شعورا بفقدان التوازن".

المصدر: "أ ف ب"

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