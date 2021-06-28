دجوكوفيتش ينجو من مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة ويمبلدون للتنس

نجا النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب من مفاجأة مبكرة وفاز على البريطاني الشاب جاك دريبر بنتيجة 4-6 و6-1 و6-2 و6-2 في بداية حملته نحو لقبه السادس في بطولة ويمبلدون للتنس.

وشهد الملعب الأساسي أول مباراة منذ انتصار دجوكوفيتش على السويسري روجر فيدرر في نهائي 2019 قبل 716 يوما.

15-love 🎾@DjokerNole wins his 15th consecutive match at #Wimbledon with a 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 victory over Draper. pic.twitter.com/F2oK0sXRN7 — ATP Tour (@atptour) June 28, 2021

ورغم أنها لم تكن بداية حالمة لدريبر البالغ عمره 19 عاما في مشاركته الأولى في البطولات الأربع الكبرى، كانت مواجهة مثالية لإعادة الحياة للملعب الأساسي بعد الصمت المطبق جراء جائحة فيروس كورونا.

🎾 25 aces

🎾 47 winners to 24 errors@DjokerNole has his eyes on a sixth title at #Wimbledon



🎥: @Wimbledonpic.twitter.com/0swQ6IKzH5 — ATP Tour (@atptour) June 28, 2021

إقرأ المزيد

ولم يخسر دجوكوفيتش أي مباراة في إحدى البطولات الأربع الكبرى ضد لاعب في مثل تصنيف دريبر (253 عالميا) لكن الذهول سيطر عليه بعدما عانى لاحتواء ضربات منافسه البريطاني.

وكسر دريبر إرسال دجوكوفيتش في الشوط الثالث قبل أن يفوز بالمجموعة الأولى وسط تشجيع من الجماهير.

ووجد دجوكوفيتش نفسه في مأزق في المجموعة الأولى ومع إغلاق سقف الملعب جراء الأمطار التي تسببت في تأجيل مباريات في ملاعب أخرى بدا أن البطولة مهيأة لمفاجأة من العيار الثقيل.

لكن دجوكوفيتش لم يحصل على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من فراغ، واستعاد إيقاعه ليدرك التعادل بعدما حسم المجموعة الثانية في 26 دقيقة فقط.

وبعد ذلك أصبحت الأمور أسهل بكثير للنجم الصربي ليحسم الانتصار والتأهل إلى الدور الثاني.

وقال دجوكوفيتش الساعي لمعادلة الرقم القياسي بالحصول على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "إنه شعور رائع رؤية الجميع والعودة إلى أقدس ملاعب التنس في العالم. كان من المؤسف إلغاء ويمبلدون في العام الماضي لكني سعيد بالعودة".

المصدر: "رويترز"