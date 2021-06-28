 
مباشر
عاجل
بايدن: إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي

دجوكوفيتش ينجو من مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة ويمبلدون للتنس

الرياضة

دجوكوفيتش ينجو من مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة ويمبلدون للتنس
Reuters Simon Bruty
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpt9

نجا النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب من مفاجأة مبكرة وفاز على البريطاني الشاب جاك دريبر بنتيجة 4-6 و6-1 و6-2 و6-2 في بداية حملته نحو لقبه السادس في بطولة ويمبلدون للتنس.

وشهد الملعب الأساسي أول مباراة منذ انتصار دجوكوفيتش على السويسري روجر فيدرر في نهائي 2019 قبل 716 يوما.

ورغم أنها لم تكن بداية حالمة لدريبر البالغ عمره 19 عاما في مشاركته الأولى في البطولات الأربع الكبرى، كانت مواجهة مثالية لإعادة الحياة للملعب الأساسي بعد الصمت المطبق جراء جائحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
كالعادة المطر يؤجل انطلاق بطولة ويمبلدون
كالعادة المطر يؤجل انطلاق بطولة ويمبلدون

ولم يخسر دجوكوفيتش أي مباراة في إحدى البطولات الأربع الكبرى ضد لاعب في مثل تصنيف دريبر (253 عالميا) لكن الذهول سيطر عليه بعدما عانى لاحتواء ضربات منافسه البريطاني.

وكسر دريبر إرسال دجوكوفيتش في الشوط الثالث قبل أن يفوز بالمجموعة الأولى وسط تشجيع من الجماهير.

ووجد دجوكوفيتش نفسه في مأزق في المجموعة الأولى ومع إغلاق سقف الملعب جراء الأمطار التي تسببت في تأجيل مباريات في ملاعب أخرى بدا أن البطولة مهيأة لمفاجأة من العيار الثقيل.

لكن دجوكوفيتش لم يحصل على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من فراغ، واستعاد إيقاعه ليدرك التعادل بعدما حسم المجموعة الثانية في 26 دقيقة فقط.

وبعد ذلك أصبحت الأمور أسهل بكثير للنجم الصربي ليحسم الانتصار والتأهل إلى الدور الثاني.

وقال دجوكوفيتش الساعي لمعادلة الرقم القياسي بالحصول على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "إنه شعور رائع رؤية الجميع والعودة إلى أقدس ملاعب التنس في العالم. كان من المؤسف إلغاء ويمبلدون في العام الماضي لكني سعيد بالعودة".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا