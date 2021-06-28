أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين فرنسا وسويسرا

يحتضن ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الاثنين المباراة المنتظرة بين منتخبي فرنسا وسويسرا، ضمن دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم "يورو 2020".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة المنتخب السويسري:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب سويسرا، فلاديمير بيتكوفيتش التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الفرنسي:

وسيواجه الفائز في المباراة في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي في الـ2 من يوليو المقبل، الفائز من مواجهة المنتخبين الإسباني والكرواتي.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT