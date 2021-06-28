كالعادة المطر يؤجل انطلاق بطولة ويمبلدون

كالعادة تسبب هطول الأمطار في تأخير انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، اليوم الاثنين، في ملاعب نادي عموم انجلترا في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت البطولة الشهيرة التي تقام على الملاعب العشبية الخضراء ألغيت في العام الماضي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وكان من المقرر انطلاق مباريات البطولة اليوم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، قبل أن يتخذ المنظمون قرار التأجيل بسبب الأمطار الغزيرة.

المصدر:"رويترز"