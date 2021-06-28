ماكلوجلين تحطم الرقم العالمي في سباق 400 متر حواجز (فيديو)

حطمت سيدني ماكلوجلين الرقم العالمي في سباق 400 م حواجز بعد أن سجلت 51.90 ثانية في التصفيات الأولمبية الأمريكية في ألعاب القوى، لتفوز بنهائي السيدات وتحجز مكانها في أولمبياد طوكيو.

وأصبحت ماكلوجلين البالغة 21 عاما أول سيدة تنهي السباق في أقل من 52 ثانية، لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 52.16 ثانية الذي حققته البطلة الأولمبية دليلة محمد.

Sydney McLaughlin crushes it in the 400m hurdles, 51.90 seconds 🔥



NEW WORLD RECORD



pic.twitter.com/ofS5HeK06O — Billy Heyen (@BillyHeyen) June 28, 2021

وكان مقررا أن يقام السباق في فترة بعد الظهر، لكنه نقل إلى الفترة المسائية بسبب درجات الحرارة المرتفعة في يوجين.

ولم يكن لهذا التغيير تأثير كبير على سيدني ماكلوجلين ودليلة محمد، فانطلقت الأخيرة بسرعة متصدرة السباق في ظل مطاردة ماكلوجلين التي تفوقت في الخط المستقيم الأخير وبدت مصدومة بعد تحطيمها الرقم العالمي.

ولم يكن موسم دليلة محمد ورديا، إذ أصيبت بفيروس كورونا مطلع السنة.

المصدر: "رويترز"