تشكيلة مباراة بلجيكا والبرتغال في "يورو 2020"..هل ينفرد رونالدو اليوم بلقب الهداف التاريخي للمنتخبات

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية الإسبانية، الذي سيكون مسرحا لموقعة بلجيكا والبرتغال في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أوروبا.

وسيبدأ الإسباني روبيرتو مارتينيز (47 عاما)، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بالتشكيلة الأساسية التالية "للشياطين الحمر"، لمواجهة نظيره البرتغالي "برازيليي أوروبا"، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

في المقابل سيعتمد المدير الفني لمنتخب البرتغال حامل اللقب، فيرناندو سانتوس (66 عاما)، على التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لخوض هذه المباراة ضد "الشياطين الحمر":

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وسيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على موعد لصناعة التاريخ، ففي حال تسجيله في شباك بلجيكا، سينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية، الذي يتقاسمه حاليا مع النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، برصيد 109 أهداف لكل منهما.

ويتربع رونالدو على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية للبطولة القارية "يورو 2020" برصيد 5 أهداف، سجلها في ثلاث مباريات فقط خاضها في دور المجموعات، حيث أحرز هدفين في مرمى هنغاريا، وهدفين أمام فرنسا، وهدفا واحدا ضد ألمانيا، ولديه الفرصة اليوم لتعزيز صدارته لقائمة الهدافين، بعد أن انتزع لقب الهداف التاريخي للبطولة من أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني الذي أحرز 9 أهداف.

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وسيكون الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما يوم أمس السبت، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT