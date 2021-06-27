رونالدو على موعد مع كتابة تاريخ جديد في عالم كرة القدم الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية الإسبانية، الذي سيكون مسرحا لموقعة البرتغال وبلجيكا في ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على موعد لصناعة التاريخ، ففي حال تسجيله في شباك بلجيكا، سينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية، الذي يتقاسمه حاليا مع النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، برصيد 109 أهداف لكل واحد منهما.

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ويمني رونالدو النفس أيضا، لزيادة غلته من الأهداف في النسخة الحالية للكأس القارية البالغة حاليا خمسة أهداف، لتعزيز صدارته لقائمة الهدافين، علما بأنه سجل أهدافه الخمسة في ثلاث مباريات فقط خاضها في دور المجموعات، حيث أحرز هدفين في شباك المجر، وهدفين أمام فرنسا، وهدفا واحدا ضد ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من مباراة البرتغال وبلجيكا، سيواجه في ربع نهائي كأس أوروبا، منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT