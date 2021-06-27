شاهد.. بيل "يحرج" صحفيا في مقابلة عقب هزيمة ويلز أمام الدنمارك

وضع اللاعب الدولي الويلزي، غاريث بيل، أحد المراسلين في موقف لا يحسد عليه، خلال مقابلة صحفية، عقب هزيمة ويلز أمام الدنمارك 0-4، أمس السبت، في ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا.

وترك بيل المقابلة الصحفية غاضبا، بعدما سأله مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، عن مستقبله على الصعيد الدولي مع منتخب ويلز.

Gareth Bale's reaction when asked if he's played his last game for Wales 👀 pic.twitter.com/pVDJ7TLxRp — ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2021

وقال المراسل قبل أن يترك بيل المقابلة: "أعرف أنه تم سؤالك بالأمس إذا كانت هذه ستكون مباراتك الأخيرة مع ويلز، ولقد قلت إنك تريد اللعب لعام آخر على الأقل".

وبدا بيل منزعجا من سؤال المراسل، وغادر المقابلة على الفور.

وانتقد مساعد مدرب ويلز، روبرت بيدغ، المراسل، وقال إن لاعبه بيل، البالغ عمره 31 عاما، اتخذ التصرف الصحيح بترك المقابلة.

وأضاف: "بالنسبة لي هذا سؤال غير مبرر. ما الهدف من هذا السؤال لحظة خروجه (بيل) من الملعب بعد الهزيمة؟ المشاعر تكون قوية، لذا هو فعل التصرف الصحيح بترك المقابلة والتفكير بهدوء".

وأكمل: "مثل أي لاعب آخر في غرفة اللاعبين الآن، هو يشعر بالإحباط. لماذا يريد الإجابة على سؤال عن مستقبله؟".

المصدر: وكالات