كأس أوروبا.. بريشيتش يغيب عن مباراة إسبانيا بعد إصابته بكورونا

قال منتخب كرواتيا، إنه سيلعب ضد إسبانيا في ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، بدون نجمه إيفان بريشيتش، عقب إصابة جناحه هذا، البالغ من العمر 32 عاما، بفيروس كورونا.

وأضاف المنتخب الكرواتي في بيان أصدره أمس السبت: "الطاقم الطبي عزل إيفان بريشيتش عن الأعضاء الآخرين في المنتخب الوطني، وأبلغ السلطات المختصة على الفور بالوضع".

وتابع: "سيقضي بريشيتش عشرة أيام في عزل ذاتي، وخلال تلك الفترة لن يشارك في مباريات المنتخب الكرواتي".

وأكد المنتخب الكرواتي، أن نتائج فحوص كل اللاعبين الآخرين وأعضاء الجهاز الفني جاءت سلبية (أي غير مصابين).

وتمثل خسارة بريشيتش، ضربة قوية لكرواتيا، وصيفة بطل كأس العالم في 2018، والتي تتطلع لتجاوز المنتخب الإسباني الذي استعاد مستواه بانتصار ساحق 5-0 على سلوفاكيا، في آخر مبارياته في دور المجموعات، الأسبوع الماضي.

وتلتقي كرواتيا، التي بلغت ثمن نهائي كأس أوروبا في 1996، و2008، مع إسبانيا في ملعب "باركن" في كوبنهاغن، غدا الاثنين، حيث تسعى لبلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخها.

المصدر: رويترز