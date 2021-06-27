النمساوي كلايدجيتش "يفض عذرية" شباك إيطاليا ويفسد فرحتها بعدة أرقام قياسية (فيديو)

وضع النمساوي ساشا كلايدجيتش حدا للرقم القياسي لنظيره الإيطالي، في الحفاظ على نظافة شباكه خلال اللقاء (2-1) الذي جمعهما يوم السبت، في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ونجح منتخب إيطاليا في الحفاظ على نظافة شباكه منذ أكتوبر 2020، وعلى مدار 1168 دقيقة، ليحطم بذلك الرقم القياسي العالمي السابق والذي كان مسجلا أيضا باسم "الأتزوري - Squadra Azzurra، في عهد الحارس الأسطوري دينا زوف.

وقطع المهاجم ساشا كلايدجيتش هذه السلسة الرائعة لمنتخب إيطاليا، عندما هز شباكه في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

1168 - Sasa Kalajdzic's goal for Austria was the first Italy have conceded since October 2020, ending a run of 1168 minutes without conceding for the Italians. Breached. #EURO2020 — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2021

وحقق منتخب إيطاليا فوزا صعبا على نظيره النمساوي (2-1)، في هذه المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، وخرج بعدة أرقام قياسية.

وأشار الحساب الرسمي لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم على موقع "تويتر" إلى أن منتخب إيطاليا سجل رقما قياسيا جديدا بتحقيقه الفوز الـ12 على التوالي، متخطيا بذلك رقمه القياسي السابق الذي سجله خلال عام 2019 برصيد 11 انتصارا متتاليا تحت قيادة مديره الفني الحالي أيضا روبرتو مانشيني.

🇮🇹 SCENES after the Azzurri made it 12 consecutive wins and sealed a quarter-final spot! 🥳@azzurri | #EURO2020pic.twitter.com/TJamvBpPhv — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن منتخب إيطاليا حطم رقمه التاريخي أيضا بأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، برصيد 31 مباراة دون هزيمة، وصمد رقمه القياسي السابق منذ عام 1939.

وحقق "الأتزوري" 26 انتصارا مقابل 5 تعادلات، وسجل لاعبوه خلالها 83 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة بينما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

كما كشفت شبكة "أوبتا"، أن 3 لاعبين شاركوا من على مقاعد البدلاء تمكنوا من التسجيل في الأشواط الإضافية لأول مرة في التاريخ سواء ضمن بطولة اليورو أو كأس العالم، بعدما سجل الثنائي الإيطالي فديريكو كييزا وماتيو بيسينا هدفي بلادهما، وكالايدجيتش هدف النمسا الوحيد.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، إن إيطاليا لم تخسر في آخر 13 مباراة لها مع النمسا في جميع المسابقات، منذ خسارتها في اللقاء الودي (1-2) في ديسمبر 1960، وهذه المباراة الأولى بين المنتخبين منذ تعادلهما الودي (2-2) في أغسطس 2008.

2 - Wales are the first team to receive two red cards in a single edition of the European Championship since Russia and Switzerland in 2004. Reactionary. #EURO2020#WALDEN — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2021

بينما ذكرت شبكة "سكواكا"، أنه منذ عام 2000، نجح منتخب إيطاليا في الوصول إلى الدور ربع النهائي 5 مرات من أصل آخر 6 مشاركات لها في بطولة أمم وروبا.

Итальянцы не смогли забить за девяносто минут основного времени, а в самом начале дополнительного Кьеза сделал вот это 😱



Мастер 😎 pic.twitter.com/SuInDFbibr — Матч ТВ (@MatchTV) June 26, 2021

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وسيكون منتخب إيطاليا في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم الجمعة المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي بلجيكا والبرتغال، يوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

المصدر: وكالات