الروسي ميدفيديف يفوز ببطولة مايوركا للتنس

توج الروسي، دانييل ميدفيديف، بلقب بطولة مايوركا للتنس، البالغ مجموع جوائزها 720 ألف يورو، على حساب نظيره الأمريكي سام كويري.

وتمكن اللاعب الروسي، المصنف ثانيا عالميا، من الفوز على منافسه الأمريكي المصنف 60 عالميا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت.

وأحرز ميدفيديف، البالغ من العمر 25 عاما، لأول مرة في مسيرته لقب بطولة مقامة على ملاعب عشبية، حيث توج بجميع ألقابه العشرة الماضية في بطولات المحترفين على ملاعب صلبة.

المصدر: وكالات