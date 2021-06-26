لوكاكو: لقد أصبحت مثل بنزيما وأود الحصول على سمتين في رونالدو

علق نجم إنتر ميلان، المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، على مقارنته بأفضل المهاجمين في الكرة العالمية، وعما إذا كان وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي قد حفزه.

وقال لوكاكو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بلجيكا والبرتغال المقررة غدا الأحد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا: "الفوز بالدوري الإيطالي (مع إنتر ميلان في الموسم المنصرم) أمر استثنائي، لكنني لا أعتقد أن وجود رونالدو (مع الغريم يوفنتوس) حفزني".

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وأضاف: "لقد تطورت كثيرا، وأحاول دائما تقديم المزيد.. يتحدث الجميع عن مستواي، لكنني أعتقد أنني انتقلت إلى مستوى آخر في مسيرتي، وأنا الآن أحاول اتخاذ خطوة أخرى، وأستهدف الفوز ببطولة كأس أوروبا مع بلجيكا".

وأردف: "عندما يتحدث الناس عن (الفرنسي) كريم بنزيما، و(البولندي) روبرت ليفاندوفسكي، أو (الإنجليزي) هاري كين، فإنهم يقولون إنهم من الطراز العالمي.. لكن عندما يتعلق الأمر بي، يقولون إنني أقدم مستوى جيدا".

وواصل: "لقد حفزني هذا الأمر للعمل بجدية أكبر، وأن أصبح أقوى.. الآن أعتقد أنني أصبحت جزء من قائمة اللاعبين العالميين (على غرار بنزيما وليفاندوفسكي)".

واختتم لوكاكو: "أود أن أمتلك مهارات المراوغة وتسديدات رونالدو.. وأعتقد أنه سيحب الحصول على قوتي، والطريقة التي ألعب بها عندما يكون ظهري للمرمى".

المصدر: وكالات