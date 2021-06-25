مقتل لاعب بطلق ناري أثناء مباراة لكرة القدم في فرنسا

أفادت إذاعة فرنسا "France Bleu" نقلا عن الشرطة بأن شخصا لقي مصرعه بطلق ناري من قبل مجهول، وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مباراة لكرة القدم مساء الجمعة، في مدينة مرسيليا الفرنسية.

وبحسب عمدة الحي الخامس عشر، فإن الحديث من المحتمل عن لاعبين من فريق "مالباسي – Malpassé"، خلال مباراة في ملعب "لا مارتين - La Martine" على مسابقة كأس "H" وهي بطولة لكرة القدم للأحياء الشعبية بين المناطق.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن هناك عدة مهاجمين وصلوا إلى الملعب بالسيارة وفتحوا النار على لاعبين.

بينما أفاد موقع "laprovence" بأن رجلا في الثلاثينيات من عمره لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة على استاد لامارتين، وأعقب إطلاق النار حالة من الذعر في الملعب، وتم العثور على سيارة محترقة على بعد بضع مئات الأمتار.

France : Un homme a été tué et un autre grièvement blessé par balle vendredi soir au cours d'un tournoi de football devant le stade La Martine, dans le 15e arrondissement de Marseille.https://t.co/y9QcTVjDSGpic.twitter.com/NZafARKhWJ — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) June 25, 2021

المصدر: وكالات