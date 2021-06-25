 
مباشر

مقتل لاعب بطلق ناري أثناء مباراة لكرة القدم في فرنسا

الرياضة

مقتل لاعب بطلق ناري أثناء مباراة لكرة القدم في فرنسا
twitter/RebeccaRambar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp8p

أفادت إذاعة فرنسا "France Bleu" نقلا عن الشرطة بأن شخصا لقي مصرعه بطلق ناري من قبل مجهول، وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مباراة لكرة القدم مساء الجمعة، في مدينة مرسيليا الفرنسية.

وبحسب عمدة الحي الخامس عشر، فإن الحديث من المحتمل عن لاعبين من فريق "مالباسي – Malpassé"، خلال مباراة في ملعب "لا مارتين - La Martine" على مسابقة كأس "H" وهي بطولة لكرة القدم للأحياء الشعبية بين المناطق.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن هناك عدة مهاجمين وصلوا إلى الملعب بالسيارة وفتحوا النار على لاعبين.

بينما أفاد موقع "laprovence" بأن رجلا في الثلاثينيات من عمره لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة على استاد لامارتين، وأعقب إطلاق النار حالة من الذعر في الملعب، وتم العثور على سيارة محترقة على بعد بضع مئات الأمتار.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا